Orgelfeuerwerk

Eine klingende Pyroshow, ganz ohne Rauch, hat Carsten Wiebusch vorbereitet.

Der ehemalige Kantor der Christuskirche verabschiedet das Jahr 2017, das für ihn die Berufung zum Professor für Orgel in Frankfurt mit sich hat, an der großen Klais-Orgel mit französischen Werken. So zündet er Kracher wie Charles-Marie Widors 5. Sinfonie und Louis Viernes' „Carillon de Westminster“. –fd