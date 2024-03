Orgelwelt II

Der Austausch zwischen der Alten und der Neuen Welt war vor allem seit Beginn des 20. Jh. wechselseitig.

Marcel Dupré, später auch Messiaen führten ihre Werke in Amerika auf, bedeutende KünstlerInnen emigrierten in die USA, US-Komponisten wie William Albright studierten in Europa, der englisch-amerikanische Organist E.H. Lemare machte in Orgelkonzerten die symphonische Musik von Wagner bekannt. -rw