Orpheus und die Zauberharfe

Bühne & Klassik // Artikel vom 21.03.2025

In seinem Programm „Bissele denke beim Schaffe!“ entführt Jakob Friedrich (Fr, 21.3.) in den Arbeitsalltag der schwäbischen Metall- und Elektroindustrie und imitiert dabei seine Kollegen so authentisch, dass man das Gefühl bekommt, mitten in der Montagehalle zu stehen.