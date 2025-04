Osterfestspiele Baden-Baden 2025

Zum letzten Mal kommen die Berliner Philharmoniker mit Chefdirigent Kirill Petrenko.

Puccinis Oper „Madama Butterfly“ in Starbesetzung, Beethovens 9. Sinfonie, das „Osterfestspiele“-Debüt des jungen finnischen Dirigenten Klaus Mäkelä sowie mit dem Kammermusikprogramm ziehen Baden-Baden und die Berliner Philharmoniker noch einmal alle Register. Es ist das Opernereignis des Jahres, die Neuinszenierung mit Dirigent Petrenko sowie Jonathan Tetelman und Eleonora Buratto, dem Traumpaar für „Madama Butterfly“, die letzte inszenierte Oper, die das Festspielhaus mit den Berliner Philharmonikern zu den „Osterfestspielen“ produziert – mehr Emotion geht nicht (Sa/Di/So, 12./15./20.4., 18 Uhr)!

Ein weiterer Höhepunkt des Festivals ist Richard Strauss’ monumentale „Alpensinfonie“ und Rachmaninows drittes Klavierkonzert (Solist: Leif Ove Andsnes) mit dem 29-jährigen finnischen Dirigenten Klaus Mäkelä (So, 13.4., 18 Uhr; Sa, 19.4., 19 Uhr). Bartóks „Konzert für Orchester“ geht zu Herzen und feiert die Virtuosität eines Sinfonieorchesters. Ähnliches gilt für Beethovens „Kaiserkonzert“: Ein festspielwürdiges Programm mit dem tschechischen Kultdirigenten Jakub Hrůša und dem Chopin-Wettbewerbssieger Seong-Jin Cho aus Korea (Mo, 14.4., 18 Uhr). Das Finale dann mit Schlusschor: Die Berliner Philharmoniker und ihr Chefdirigent verabschieden sich mit Beethovens neunter Sinfonie von den „Osterfestspielen“ in Baden- Baden (Fr, 18.4., 18 Uhr; Mo, 21.4., 11 Uhr).

Neben dem Sonderkonzert am Sa, 19.4., 11 Uhr, im Bénazetsaal des Kurhauses mit den Philharmonikern und dem Bundesjugendorchester ergänzen 15 Kammerkonzerte mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker und Gästen quer verteilt über die Stadt in den wunderbarsten Locations das Festival und tragen vom 13. bis 20.4. Musik in die ganze Stadt hinein. Schauplatz Weinbrennersaal im Kurhaus: Dort gastiert am So, 13.4., 15.30 Uhr, das Scharoun Ensemble Berlin; am Di, 15.4., 11 Uhr, gibt’s dort Streichsextette von Strauss, Dvořák, Penderecki; ab 14 Uhr spielen die Blechbläser der Berliner Philharmoniker Werke von Händel, Schostakowitsch, Piazzolla und Bach. Pianist Özgür Aydin spielt am Di, 15.4., 15.30 Uhr, im Museum Frieder Burda Klavierquartette von Mahler und Korngold und am Do, 17.4., 14.30 Uhr, im Weinbrennersaal Peter Tschaikowskis Klaviertrio. Auch das Casino Baden-Baden ist mit von der Partie mit „Bolero Berlin“ zur „Late Night“ (Do, 17.4., 21.30 Uhr). -rw