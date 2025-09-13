Paradise Found – Wo ist dein Paradies?

Die klimaneutrale Mitmachoper „Paradise Found“ von Kevin Barz ist für den „Faust-Theaterpreis“ nominiert, wächst und rankt sich mehr und mehr durch Karlsruhe.

Quer über die Stadt verteilt kann man die Geschichten eines Kneipenbesitzers, von drei Wissenschaftlern oder einer geflüchteten Katze erleben. Für die sechste Episode wurde eine Karlsruher Jazzgröße ausgeguckt: ein preisgekrönter Musiker und Komponist, der mit seiner Musik die ganze Welt bereist hat. Er erzählt von seiner Liebe zur Musik und davon, was sein persönliches Paradies ist. -rw