Rumba, Mambo, Cha-Cha-Chá, Salsa.

Was von Reisenden heute als kubanische Musik wahrgenommen wird, ist eine Synthese aus afrikanischen Percussions und Rhythmen mit spanischen Coplas und ihrer Instrumentation. „Pasión de Buena Vista – The Legends Of Cuban Music“ präsentiert mit der Buena Vista Band, BackgroundsängerInnen und der Tanzformation El Grupo de Bailar in über 150 maßgeschneiderten Kostümen temperamentvoll-lebensfreudig die gesamte Palette kubanischer Tänze und Gesänge vom Son über den Danzon bis zum Trova. -pat