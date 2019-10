Passion – Sehnsucht der Frauen

Der nächste Bergman(n)-Abend am Staatstheater.

Die Frauen in diesem Ingmar-Bergman-Film sind alle mit Männern derselben Familie verheiratet und erzählen sich von ihren Beziehungen mitsamt all den damit verbundenen Träumen, Enttäuschungen, Ängsten und Schamgefühlen. Dazwischen flicht Bergmann Szenen aus „Wie in einem Spiegel“ und „Eine Passion“ zwei weitere Filme, in denen der schwedische Regisseur das Seelenleben von Frauen nachzeichnet. -fd