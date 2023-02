Paul Millns, Best Of Varieté & Daphne de Luxe

Der 73-jährige Altmeister unter den britischen Bluespianisten präsentiert mit „A Little Thunder“ wieder eine Vielzahl neuer wie älterer Kompositionen.

Neben seiner musikalischen Fingerfertigkeit und der rau-rauchigen Stimme zeichnen Paul Millns seit über vier Jahrzehnten kluge Reflexionen über politische wie soziale Themen und tiefgreifenden Visionen über die Werte des Lebens aus (Fr, 3.3., 20 Uhr, Reithalle).

Bei „Best Of Varieté“ ist der Name Programm: Maik M. Paulsen vereint Handstandartistik, Jonglage, Zauberei, Luftartistik und Humor in einer großen Show (Sa, 25.3., Badnerhalle). Und die „Barbie im XL-Format“ Daphne de Luxe feiert in ihrem Comedysolo „Das pralle Leben“ (Sa, 22.4., Badnerhalle, Nachholtermin vom 22.1.21.). -pat