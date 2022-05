Der Blümchenhemd-Comedian mit dem aufgesetzten Sprachfehler steckt in der „Midlife Crisis“.

Paul Panzer heißt sein Publikum im siebten Soloprogramm „Willkommen auf der dunklen Seite“, erklärt, warum diese Mitte gar nicht so golden ist und was ein Dieter Tappert tut, wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Frau auf Weltreise geht.



Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen 3 x 2 Tickets für Paul Panzer. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Midlife Crisis“ bis Di, 7.6. -pat