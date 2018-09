Paul Panzer & Martin Rütter

Panzer-Paule ist der „Glücksritter“ und vom Pech verfolgt.

Denn Glück ist eine Frage der Perspektive und ein Ziel, dem viele hinterherhecheln, ohne zu merken, dass sie eigentlich gerade ihrem eigenen Glück davonlaufen. Seinen kennzeichnenden Sprachfehler hat der Komiker im Blümchenhemd immer noch nicht logopädisch überwunden; seine Fans sagen: zum Glück! Denn Panzer ohne Nuscheln wäre einfach nicht Panzer.

Ein ganz anderes Feld bearbeitet Martin Rütter: Er ist der wohl bekannteste deutsche Hundetrainer oder besser Herrchentrainer. „Freispruch“ heißt seine aktuelle Show.

INKA verlost je 2 x 2 Tickets. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unter den Stichworten „Glücksritter“ (bis So, 21.10.) und „Freispruch“ (bis So, 18.11.). -bes