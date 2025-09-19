Pauline Viardot-García & die Karlsruher Hexer

Anlässlich des Jubiläums der „Karlsruher Schlosskonzerte“ erscheint die Neu-Inszenierung von „Le Dernier Sorcier – Der letzte Hexer“ ideal.

Denn die sowohl humorvolle als auch bösartige Salon-Oper ist hierzulande kaum bekannt, obwohl sie in Karlsruhe einen kleinen Skandal ausgelöst hat. Ihre Komponistin Viardot-García konzertierte als Sängerin in ganz Europa und veranstaltete Salons mit illustren Gästen u.a. in Baden-Baden und sogar in Karlsruhe. Die Oper, Libretto von Iwan S. Turgenew, ist ein Schatz voller Esprit, der es verdient, neu gehoben zu werden!

Zudem setzen die „Schlosskonzerte“ ihre Beschäftigung mit Viardot-García fort, die 2010 mit dem Abend „Sie ist auch keine Rose…“ begonnen hat. Da der Gartensaal wegen Renovierung des Schlosses nicht mehr zur Verfügung steht, wird die Salon-Oper am Fr+Sa, 26.+27.9. in der Festhalle Durlach aufgeführt. Die Einführung mit Sängern des Opern-Ensembles von „Le Dernier Sorcier“ und Aglaia Bätzner (Klavier) allerdings findet im Rahmen des Kulturfestivals „Room To Grow“ in der Rotunde der Orangerie statt, ganz nah am ehemaligen Hoftheater, an dem die Viardot gesungen hat, auch in ihrer eigenen Oper.

Einlass ab 15 Uhr über den Botanischen Garten. -ps/pat