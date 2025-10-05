Paw – Rubble & Crew

Bühne & Klassik // Artikel vom 04.10.2025

Im April 1763 waren die Proben zu Rameaus letzter Oper, die im Rahmen einer exklusiven königlichen Feierlichkeit uraufgeführt werden sollte, in vollem Gange, als sie aus ungeklärten Gründen unvermittelt abbrachen und das Werk ungespielt für über 200 Jahre in Archiven versank.