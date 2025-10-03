Peer Gynt lebt in einer Fantasiewelt, der arme Bauernsohn versucht so, dem Elend seiner Existenz in einem kleinen Dorf zu entfliehen.

Peer begegnet Trollen, wird ein skrupelloser Geschäftsmann – und verliert alles. Als alter Mann kommt er in sein Dorf zurück, wo eine letzte große Prüfung wartet. „Sei du selbst“ ist die Maxime, aber bei der Selbstfindung geht es ihm wie beim Schälen einer Zwiebel: Schicht um Schicht wird abgezogen, ohne dass ein Kern übrig bleibt.

Nach Kafkas „Prozess“ inszeniert Sarah Kurze Ibsens „norwegischen ‚Faust‘“, in dem die Realitätsebenen verschmelzen. Ab 15 Jahren. -rw