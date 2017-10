Er ist Deutsch-Schweizer mit niedlichem Akzent und seine Freundin heißt – Heidi.

Und wenn Peter Löhmann sein „Kopfkino“ anschmeißt, dann mischen sich humorvolle Geschichten einer Jugend in den Achtzigern, die schleichende Verwandlung in einen Vollblutschweizer und eine Linkshänder-Liebe zum Tee – heraus kommt ein mentaler Film in mindestens 4D mit beeindruckenden Spezialeffekten, denn er kann nicht nur mit Comedy verzaubern, sondern auch mit oscarreifer Magie!