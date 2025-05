Pfingstfestspiele Baden-Baden 2025

Ende Mai starten die „Pfingstfestspiele“ in Baden-Baden, die ganz im Zeichen „100 Jahre Pierre Boulez“ stehen.

Das ausrichtende SWR Symphonieorchester, das London Symphony Orchestra und das von Boulez gegründete Ensemble Intercontemporain feiern mit einem opulenten Programm den 2016 gestorbenen Ehrenbürger Baden-Badens. Mit dabei sind Pierre-Laurent Aimard, Weltklassepianist und Boulez-Spezialist, Dirigenten wie Antonio Pappano und François-Xavier Roth sowie Spezialensembles des SWR Orchesters.

Das Programm mischt Werke des Jubilars mit Klassikern der Musikgeschichte, die Boulez in seinem langen Leben oft genug selbst dirigierte: etwa Ravels spektakuläres „Klavierkonzert für die linke Hand“ (Di, 3.6., 18 Uhr), seine im Klang schwelgende zweite „Daphnis et Chloé“-Suite (Sa, 31.5., 18 Uhr), Berlioz’ hexenbevölkerte „Symphonie fantastique“ (Fr, 6.6., 20 Uhr) und Bruckners neunte Sinfonie (Mo, 9.6., 17 Uhr) – um nur die sinfonischen Riesentanker zu nennen.

Keine Boulez-Festspiele ohne Frank Zappa! Dem amerikanischen Exzentriker ist eine ganze Nacht gewidmet (Sa, 7.6., 21 Uhr). Auch Boulez’ eigenes Œuvre wird mit Zentralwerken wie „Répons“ (So, 1.6., 17 Uhr) oder „Le Marteau sans maître“ (Sa, 7.6., 18 Uhr) erkundet. Beim Eröffnungskonzert am Sa, 31.5. erklingen neben Uraufführungen der Komponisten Mark Andre und Enno Poppe mit Hommagen an Boulez auch dessen „Notations“ I-IV und VII sowie Ravels „Daphnis et Chloé“-Suite. Es spielt das SWR Symphonieorchester unter Francois-Xavier Roth mit Solist Pierre Laurent Aimard (Klavier). Ausstellungen im Festspielhaus und Stadtmuseum flankieren die „Pfingstfestspiele“. -rw