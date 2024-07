Philharmonische Parknacht 2024

Bühne & Klassik // Artikel vom 26.07.2024

Auch bei der 22. Auflage des „Sommersprossen“-Straßentheaterfestivals verwandeln nationale und internationale Einzelkünstler und Gruppen die Pforzheimer Innenstadt in ein originelles Theater unter freiem Himmel, am Freitag in den Abendstunden, am Samstag von 13 bis 18 Uhr.