Philippe Saire – „Hocus Pocus“

Fantasievoll geht es bei der Schweizer Kompanie Philippe Saire in „Hocus Pocus“ zu.

Zwei Tänzer reisen in Traumwelten und stellen sich dort Hürden, an denen sie wachsen und zueinander finden. Im fantastischen Bühnenbild der Performance für Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren tauchen Körper und Gegenstände so magisch auf, wie sie wieder verschwinden. -fd