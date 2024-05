Physical Theatre – Move, Research, Play

In diesem interdisziplinären Workshop werden Elemente von Physical Theatre, zeitgenössischem Zirkus, Akrobatik und Tanz zu einer exzentrischen Ausdrucksform und Bewegungssprache verschmolzen.

Hierfür werden Elemente von Akrobatik und Tanz dekonstruiert und mit Mitteln der Gesturalität sowie Prinzipien aus der Welt der Körperkomik und des absurden Theaters vermischt. Felix Baumann (geb. 1991) lebt in Berlin und arbeitet als Tanz-, Zirkus- und Theatermacher im internationalen Kontext. Am 18.5. gibt er im Rahmen eines Work-In-Progress-Showings auch im Tollhaus einen Einblick in sein neuestes Recherche- und Kreationsprojekt: „Ha ha hihi“ (AT).

Und am 29.5. wird die internationale Produktion: „How Things Go“ im Rahmen der Buzz-Pitching-Session beim „Circostrada General Meeting“ im Tollhaus vorgestellt. Workshopanmeldung bis 13.5. an workshop@tanzareal.de, Open Level, Teiln.-Gebühr 40 bis 50 Euro je nach eigenen Ressourcen. -rw