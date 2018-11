Pierre M. Krause & Pater Anselm Grün

Zwei ganz unterschiedliche Gäste lädt Wolfgang Abendschön zu seiner Reihe „Andere Kirchentöne“.

Beim SWR hostet Pierre M. Krause die Late-Night-Show. Krause weiß aber auch über Sonnenaufgänge Bescheid, was sein munteres Off-Screen-Programm beweist (Mo, 19.11. 20 Uhr, Kleine Kirche am Marktplatz).

Pater Anselm Grün wiederum wird für seine christliche Spiritualität geschätzt, durch die er sein Publikum an „Kraftorte“ wie Quellen, Klöster oder gar Pyramiden führt (Do, 29.11., 20 Uhr, verlegt in die Ev. Stadtkirche). Beide Abende gestalten Abendschön & Akzente mit Gospel und Rock. -fd