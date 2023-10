Plan-Benefizkonzert des Seniorenorchesters

Zum 25. Jubiläum der Plan-Aktionsgruppe Karlsruhe spielt das hiesige Seniorenorchester ein Benefizkonzert.

40 MusikerInnen geben Stücke von Franz Schubert, Edward Grieg und Franz Lehár zum Besten. Leitung: Ute Münchgesang. Moderation: Wolfgang Hansen.

Die Spenden gehen zu 100 Prozent an den Mädchen Fonds von Plan International, der junge Frauen und Mädchen in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt, die von Geburt an oftmals stärker benachteiligt sind als Jungen. Mit der Spende werden somit weltweit Hilfsprojekte für Mädchen und Frauen sowie das Programm „Girls Lead“ gefördert. Im Vorfeld und im Anschluss gibt es Gelegenheit, sich über aktuelle Projekte von Plan und die Aktivitäten der Aktionsgruppe Karlsruhe zu informieren. -pat