Power! Percussion

Der Rhythmus steckt in allen möglichen Dingen.

Er haust in großen Trommeln, Timbales, Toms und Snare-Drums, er ruht in Kalimbas, Congas und Bongos, er rumpelt in Mülltonnen, Gummistiefeln und Plastikeimern.

Um ihn zu entdecken, ziehen kreative Menschen los: Stephan Wildfeuer, Rudi Bauer, Jürgen Weishaupt und Christoph Schmid haben die geballte Kraft des Schlagwerks mitten ins Rampenlicht gestellt und bieten damit sogar noch „…more than rhythm“, nämlich eine geniale Mischung aus Konzert, Performance und Bühnenshow mit Melodie und Präzision. –bes