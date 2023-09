Premieren Junges Staatstheater

Ja, nein, vielleicht, haha.

So gewöhnlich diese Auswahl scheint, bleibt sie im Kontext des Stücks von Arne Vogelgesang im Halse stecken. Es geht um unsere „Zukunft“. Besonders, da sich die politischen Maßnahmen um die Klimakatastrophe abzumildern aktuell eher bei „vielleicht“ bewegen. Was sind die Möglichkeiten, wie können wir entscheiden, was passiert und wer ist wir überhaupt? In „Zukunft“ werden Handlungsentscheidungen nicht alleine auf der Bühne getroffen, sondern gemeinsam mit dem Publikum – denn mit den Auswirkungen müssen wir alle leben (Premiere: Fr, 13.10.; 14.10.; 17.11., 19 Uhr, Insel, ab 14).

Ohne Beteiligung funktioniert auch das Auftragswerk „Raumrauschen“ nicht, das uraufgeführt wird. Neben zwei SpielerInnen braucht es eine gesamte Schulklasse, um das Stück überhaupt aufzuführen! Es geht um die Wirkung von Sprache, aber auch das viele Unausgesprochene, das im Klassenraum oft keinen Platz findet. Theatermacherin Matin Soofipour Omam gibt den Kindern in ihrem Stück viel Raum, um ihre Geschichten zu erforschen.

Nur mobil für Schulen und Institutionen buchbar (Premiere: Mi, 4.10.; Infos: schulen@staatstheater.karlsruhe.de). -sb