Anwältin Tessa glaubt an Recht und Gesetz. In Armut aufgewachsen, hat sie nicht die gleichen Privilegien genossen wie viele der Kollegen, ist aber eine der besten Strafverteidigerinnen der Kanzlei.

Ihr Spezialgebiet: die Verteidigung von Männern, die wegen sexueller Übergriffe angeklagt sind. Überzeugt vom Grundsatz der Unschuldsvermutung hat sie keine Probleme, dies mit ihrem Gewissen zu vereinbaren. Dann wird sie selbst vergewaltigt und erlebt das Rechtssystem von einer anderen Seite.

Autorin Suzie Miller ist selbst Anwältin; ihr Monolog „Prima Facie“, 2019 in Sydney uraufgeführt, zählt zu den meistgespielten Stücken auf deutschsprachigen Bühnen. Rebecca Seidel spielt die Rolle der Tessa, Regie führt Franziska Stuhr. Übernahme vom Oldenburgischen Staatstheater, ab 15 Jahren. -rw