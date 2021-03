Die SängerInnen des Staatstheater-Opern-Ensembles haben in fünf musikalischen Programmen ihre persönlichen Wunschstücke aufgenommen.

Im Zeitraum von März bis April heißt es deshalb im Rahmen des Online-Spielplans „Prima la Musica“: Romantische Liedkunst und große Opern-Gefühle strömen von der Bühne des Großen Hauses auf die heimischen Bildschirme.

In der ersten Folge am Mi, 31.3. sind Sopranistin Luise von Garnier und Bariton Äneas Humm, begleitet von Cordelia Huberti am Klavier, mit Liedrepertoire von Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms und Joseph Marx zu erleben. Die ca. 15-minütigen Liederabende sind auf der Staatstheater-Website im Onlinespielplan oder direkt auf Youtube unbegrenzt kostenfrei abrufbar.

Programm Mi, 31.3.: Prima la Musica – Lieder, Arien und Duette mit dem Opern-Ensemble des Badischen Staatstheaters Karlsruhe

„Selig lauschend“

Lieder von Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms und Joseph Marx

Luise von Garnier, Mezzosopran

Äneas Humm, Bariton

Irene-Cordelia Huberti, Klavier

Johannes Brahms: „Ach wende diesen Blick“ op. 57

(Text: Georg Friedrich Daumer)

Johannes Brahms: „In Waldeseinsamkeit" op. 85

(Text: Karl von Lemcke)

Robert Schumann: „Mondnacht", aus dem Liederkreis op. 39

(Text: Joseph von Eichendorff)

Franz Schubert: „Der Wanderer an den Mond" op. 80

(Text: Johann Gabriel Seidl)

Joseph Marx: „Waldseligkeit"

(Text: Richard Dehmel)

Franz Schubert: „Rastlose Liebe" op. 5

(Text: Johann Wolfgang von Goethe)

Mit Dilara Baştar, Luise von Garnier, Äneas Humm, Renatus Meszar, Ks. Klaus Schneider, Ks. Tomohiro Takada und Sophia Theodorides; Klavier: Irene-Cordelia Huberti, Alison Luz, Alessandro Praticò, François Salignat und Miho Uchida.



Weitere Folgen gibt es jeden Mittwoch um 18 Uhr. -ps