Qin & Zheng

Die beiden Zithern Qin und Zheng, eine Griffbrettzither sowie eine Wölbbrettzither, spielen seit über 3.000 Jahren eine große Rolle in der klassischen chinesischen Musik.

Der Klang der einen ist eher raumgreifend voluminös, der der anderen eher begleitend. Sie stehen im Zentrum dieses Konzertes von Cheng Hongyu und Cai Jingting, die beide in Deutschland studierten: Cai Jingting an der hiesigen Musikhochschule, wo sie audiovisuelle und elektroakustische Projekten in Verbindung mit der Zither Zheng entwickelte. Ihre Werke „Chasing The Moon“ und „Mo“ mit chinesischer Musik und Zheng wurden im ZKM uraufgeführt. -rw