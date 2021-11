Jennifer Rüth und Ming sprengen die Grenzen zwischen Bach und Beats, E- und U-Musik, Hoch- und Popkultur.

Als Queenz Of Piano kombinieren sie „Toccata“ mit „Thunderstruck“, die „Ode an die Freude“ mit Pharell Williams’ „Happy“, Chopins „Revolutionsetüde“ mit „Eye Of The Tiger“ und bei Ed Sheerans „Shape Of You“ wird der Flügel zum Percussioninstrument. Zur Abrundung spielen die beiden preisgekrönten Pianistinnen auch Eigenkompositionen. -pat