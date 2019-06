Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete

Schon wieder ist der Räuber Hotzenplotz aus dem Spritzenhaus ausgebrochen und treibt sein Unwesen auf freiem Fuße.

Weil Wachtmeister Dimpfelmoser ja ganz offensichtlich die Sache nicht so richtig im Griff hat, müssen einmal mehr Kasperl und Seppel ran. Den Halunken auf den Mond zu schießen, das wäre doch was! Und so entspinnt sich eine weitere kurze Räubergeschichte, die auch vom Figurentheater Marotte aufgegriffen wird: Das neue Stück für Kinder ab fünf feiert am Sa, 22.6., um 15 Uhr Premiere. -bes