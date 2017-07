Er ist „Tatort“-Kommissar und einer der populärsten deutschen Schauspieler, kehrt aber immer wieder gerne bei seinem guten Kumpel Bernd Gnann ein.

Richy Müller schlüpft erneut in die Rolle des autistischen Raymond und bringt großes Kino auf die Bühne. Die Geschichte orientiert sich an dem US-Film von Barry Levinson, der 1988 mit Dustin Hoffman und Tom Cruise in den Hauptrollen mit Auszeichnungen regelrecht überhäuft wurde. -rw