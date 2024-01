Nachdem „Tagesthemen“-Anchorman Ingo Zamperoni (Mi, 10.1., 20.30 Uhr) das Weltgeschehen eingeordnet hat, startet das Ranstastic mit zwei Musikacts ins neue Jahr.

Zunächst gastiert die aus „The Voice Of Germany“ bekannte Berliner A-Cappella-Band Onair mit ihrem Programm „The Very Best“ zum Zehnjährigen (Do, 18.1., 20.30 Uhr), bevor Phil um den Sulzfelder Jürgen Mayer ihre „Phil Collins und Genesis Tribute Show“ spielen (Fr, 19.1., 20.30 Uhr). Eine Hommage an die 2018 aufgelöste schottische Superband präsentiert „Runrig Experience – 50 Years Of Runrig“ (Mi, 24.1., 19.30 Uhr).

Nicht nur äußerlich eine Erscheinung ist die Hamburger Stand-up-Comedienne Nicole Jäger, die sich in „Walküre“ Themen widmet, mit denen man als Frau so konfrontiert ist – vom Umgang mit dem eigenen Körper über die Frage, wie man richtig maskulin einen Teppich verlegt, bis zu Gewalterfahrungen (Do, 25.1., 20.30 Uhr). Und Abdelkarim, gebürtiger Bielefelder aus Marokko und „einziger Wahlduisburger der Welt“, präsentiert nach den Solos „Zwischen Ghetto und Germanen“ und „Staatsfreund Nr. 1“ das dritte mit dem frommen Wunsch: „Wir beruhigen uns“ (Fr, 26.1., 20.30 Uhr).

Außerdem haben Christian Kohlund („Anekdoten, gelesene Theaterszenen und raffinierte Alltagsskizzen“) und Klaus Pruenster (Gitarre) den „Lebensblues“ (So, 21.1., 19.30 Uhr). -pat