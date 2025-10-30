„Wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis nach Komponistinnen klassischer Musik fragen, werden Sie feststellen, dass die meisten bei diesem Thema schnell ins Stocken geraten“.

Mit ihrer leidenschaftlichen Femmage möchte Starcellistin Raphaela Gromes dies ändern und begibt sich in ihrem Buch „Fortissima!“ mit der Musikwissenschaftlerin Susanne Wosnitzka auf eine Entdeckungsreise zu den lange vergessenen und bis zum heutigen Tag unterschätzten Heldinnen der Musikgeschichte. Wer also waren Amy Beach, Florence Price und Henriëtte Bosmans? Wie lebten die in Vergessenheit geratenen Frauen, die unermüdlich für ihre Kreativität und ihre Freiheit kämpfen mussten? Komponierten sie anders als ihre männlichen Kollegen? Was können wir heute von ihnen lernen?

Gromes’ (Violoncello) Lesung wird am Flügel begleitet von Julian Riem, Moderation: Rafael Rennicke. -rw