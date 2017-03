Der Pilot hat auf dieser Reise nicht viel zu melden.

Den Ton gibt eindeutig das Kabinenpersonal an! Denn wenn es mit Karlsruhes lustigster Airline einmal um die ganze Welt geht, Notlandung in New York inklusive, dann wollen die Fluggäste gut unterhalten werden, damit sie nicht meutern. Und das übernehmen die drei musikalisch versierten Damen Sissi Gouveia, Julia Vukelic und Antje Schumacher mit Bravour! Einlass am Musical-Abend ist ab 17.30 Uhr, die Bordküche serviert Badisches. -bes