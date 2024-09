Riesen Probleme

„Aber es gibt hier Regeln.“

Da ist ein Besitzer, und dieser Besitzer bestimmt, wer in seinen großen, leeren Raum darf. Saskia, Schnecke ohne Schneckenhaus, hat diese Regel nicht gemacht, führt sie als seine Security aber aus. Nebenan wohnen der Elefant Eddie und Georg, der größte Mensch der Welt. In ihrem kleinen Zimmer ist es so eng! Doch die Grenze scheint unverrückbar.

Das interaktive Stück über Gerechtigkeit von Fayer Koch wurde mit dem niederländisch-deutschen „Kaas & Kappes“-Preis ausgezeichnet, Regie der Uraufführung liegt bei Spartenleiterin Nele Tippelmann. Ab fünf Jahren. -sb