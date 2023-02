Rock’n’Roll-Geschichten

Es ist kein Konzert, keine Lesung oder Talkshow, sondern einfach ein neues Format, das der Ettlinger Gitarrist Volker Schäfer austesten möchte.

2020 sorgte Schäfer für einiges Aufsehen mit seinen Variationen von Beatles-Songs, die er im legendären Abbey Road Studio in London eingespielt hat. Davon wird an diesem Abend einiges zu hören sein. Ebenso Geschichten und Anekdoten von Jürgen Zöller aus 30 Jahre Profidrumming bei Bap, der als Talkpartner den Journalisten (und Zöller-Biografen) Thomas Zimmer an seiner Seite hat. -rw