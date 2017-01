Rock The Ballet, Falco & Elvis, Patricia Kaas & Chris de Burgh

Die „Bad Boys Of Dance“ sind definitiv nicht schlecht, sondern cool!

Rasta Thomas’ Tänzer machen Ballett für ein junges Publikum, unterhaltsam wie ein Pop-Konzert und klassisch in ganz neuer Form. „Rock The Ballet“ mixt Chart-Songs mit Choreografien, Videoprojektionen und beeindruckender Tanzperformance; die aktuelle Tournee zeigt das Beste aus den drei erfolgreich gelaufenen Shows (11.1., Rosengarten, Mannheim; 17.1., Festspielhaus, Baden-Baden).



Er war Superstar, er war populär... und ist jetzt die Hauptfigur in einem Musical: Zum 60. Geburtstag der Popikone feiert „Falco – Das Musical“ Welturaufführung. In der Hauptrolle: Alexander Kerbst als die perfekte Falco-Kopie (31.1., Rosengarten, Mannheim, 24.4.; Festspielhaus, Baden-Baden).



Ebenso nur in Vertretung kommt Elvis: Mit einem Rückblick auf dessen Todestag, den 16.8.1977 in Memphis, beginnt das Musical über das Leben und Wirken des King Of Rock’n’Roll (24.2., Rosengarten, Mannheim, 25.2., Festspielhaus, Baden-Baden).



Original dagegen: Patricia Kaas, die mit einer Welttournee und eigenen Songs in einen neuen Abschnitt ihrer Karriere startet und mit Band 15 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt (20.2., Festspielhaus, Baden-Baden, 13.6., Rosengarten, Mannheim), sowie Chris de Burgh auf Deutschlandtour, der am 31.5. in Baden-Baden sein 21. Studio-Album „A Better World“ vorstellt. -bes