Einen wahren Opern-Hit legte Charles Gounod vor knapp 150 Jahren hin.

Seine Shakespeare-Adaption „Roméo et Juliette“ wird bis heute vom Publikum geliebt. Begründet liegt dies, neben dem populären Stoff, in dem musikalischen Mix aus schmachtenden Romanzen und heißen Tänzen, aus Duetten wie Soprankoloraturen. Eleazar Rodriquez und Uliana Alexyuk singen in den Hauptrollen. -fd