Romeo & Julia

Bühne & Klassik // Artikel vom 02.11.2025

Romeo & Julia (Foto: Admill Kuyler)

Jean-Christophe Maillots „Romeo & Julia“ von 1996, einer der ganz großen Klassiker der Tanzgeschichte, steht im November dreimal auf dem BST-Spielplan.

Die zeitlose Deutung durch den französischen Starchoreografen, so tanzgewaltig wie psychologisch fein gezeichnet, findet sich mit der obendrein hochemotionalen, fesselnden Musik von Sergej Prokofjew weltweit im Repertoire großer, renommierter Ballettcompagnien – und wird jetzt erstmals in Karlsruhe gezeigt. -rw

So, 2.11., 18.30 Uhr; Fr, 7.11.+ Do, 13.11., 19.30 Uhr, Staatstheater, Karlsruhe

