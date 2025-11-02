Jean-Christophe Maillots „Romeo & Julia“ von 1996, einer der ganz großen Klassiker der Tanzgeschichte, steht im November dreimal auf dem BST-Spielplan.

Die zeitlose Deutung durch den französischen Starchoreografen, so tanzgewaltig wie psychologisch fein gezeichnet, findet sich mit der obendrein hochemotionalen, fesselnden Musik von Sergej Prokofjew weltweit im Repertoire großer, renommierter Ballettcompagnien – und wird jetzt erstmals in Karlsruhe gezeigt. -rw