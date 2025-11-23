Roots Magic

Bühne & Klassik // Artikel vom 23.11.2025

David Copperfield und die Ehrlich Brothers hätten hier nichts zu melden.

Mit reiner Handwerkskunst ohne technischen Schnickschnack bestreiten drei Mitglieder des Magischen Zirkels Karlsruhe diese Zaubershow. Dave Domino, Mi Po und Gert „Montana“ Veitel versetzen ihr Publikum ab zwölf Jahren in Erstaunen – einzeln oder auch zu dritt. -pat