Rossini in Wildbad 2021

Schon im November hatten sich die Macher festgelegt.

Das 32. „Belcanto Opera Festival Rossini in Wildbad“ soll stattfinden, und zwar komplett open air. Nach monatelangem Bangen kann das Festival vom 8. bis zum 25.7. nun tatsächlich veranstaltet werden, sogar mit mehr Zuschauerplätzen als gedacht. „Die Umstände haben uns dazu inspiriert, wunderschöne und verborgene Orte in Bad Wildbad und auf dem Sommerberg zu finden“, so Intendant Jochen Schönleber.

Alle seien nach ihrer Eignung für die speziellen Anforderungen des Repertoires ausgesucht. Zu den diesjährigen Highlights gehören u.a. Rossinis „La scala di seta“ im Luft- und Sonnenbad, die große Oper „Elisabetta“ in der Offenen Halle an der Marienruhe, das „Waldkonzert“ und vor allem das Eröffnungskonzert „La creazione – Die Schöpfung“ auf dem Turm des Baumwipfelpfads. -rowa