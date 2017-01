Rubbeldiekatz

Wenn Sarah wüsste, dass derselbe Mann, mit dem sie neulich eine Nacht verbracht hat und der sich in sie verliebt hat, auch die vermeintliche Frau ist, der sie gerade ihr Seelenleben bloßlegt...

Am Filmset wird aus Alex nämlich Alexandra, weil Alex eine Rolle abgesahnt hat, die er als Alexandra verkleidet besser als jede Frau spielte. Verwirrende Sache, und dummerweise hält ihn wirklich jeder am Set für Alexandra, sogar der Regisseur verliebt sich in ihn, äh, sie...? Im Kino mimte Matthias Schweighöfer den/die Alex, auf der Bühne ist es der TV-Schauspieler Jan van Weyde. -fd