In eisig glitzernde Märchenwelten entführt der Russian Circus On Ice.

Schwungvolles Eisballett trifft auf Zirkusartistik, Wintermärchen-Klassiker werden auf neue Weise erzählt – mit höchster technischer Perfektion auf Kufen, Akrobatik über dem Eis und immer auch mit viel Seele! In Ludwigsburg wird Andersens Märchen der „Schneekönigin On Ice“ erzählt, die Suche eines Mädchens nach seinem von der Schneekönigin in ihren eisigen Palast entführten Spielkameraden.

In Rastatt verbinden sich verschiedene Geschichten – auch jene der Schneekönigin – zu einem großen „Wintermärchen“, bei dem sich auch der Nussknacker und Alice im Wunderland bei der Winterfee zum Ball treffen, der Kinder wie Erwachsene beeindruckt und verzaubert!

