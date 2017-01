In eisig glitzernde Märchenwelten entführt der „Russian Circus On Ice“.

Schwungvolles Eisballett trifft auf Zirkusartistik, Wintermärchen-Klassiker werden auf neue Weise dargeboten – mit höchster technischer Perfektion auf Kufen, Akrobatik über dem Eis und immer auch mit viel Seele!

In Ludwigsburg wird Andersens Märchen der „Schneekönigin On Ice“ erzählt; in Rastatt verbinden sich verschiedene Geschichten – auch jene der Schneekönigin – zu einem großen „Wintermärchen“. -bes