Safe Places

Viel wird dieser Tage über „Hasskommentare im Internet“ oder die „Verrohung der Gesellschaft“ gesprochen und nach Auswegen gesucht.

Die „Tagesschau“ ermöglichte etwa „besorgten Usern“ den Live-Dialog im Stream mit beschimpften Redakteuren. „Hatespeech“-Gesetze entstehen. Derweil schwindet der Konsens des Glaubens an ein gemeinsames Europa. Unter dem Hass liegt Angst, die sich breit macht.

Mitten in das aktuelle Gewirr aus Populismus, Fremdenfeindlichkeit und (nicht nur) German Angst begibt sich der Autor Falk Richter. Er lässt dabei Trixi (von Storch) zu Wort kommen und zählt deutsche Brotsorten auf, um am Ende ein Plädoyer für eine liberale, offene Gesellschaft zu halten. Ronny Jakubaschk inszeniert hiermit zum ersten Mal in Karlsruhe. -fd