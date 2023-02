Salon pour: Élisabeth Jacquet de La Guerre

Die Gedok-Reihe „Salon pour“ widmet sich wenig bekannten Komponistinnen.

Élisabeth-Claude Jacquet de La Guerre (1665-1729) war eine erfolgreiche Komponistin und Cembalistin und verbrachte ihre Jugend am Hofe Ludwigs XIV. In einer Künstlerehe und als Witwe setzte sie ihre Karriere als professionelle Musikerin fort. Gespielt werden drei Werke von ihr, Cembalistin Sangmi Choi steuert das Werk „E For E“ von Hannah Kulenty (geb. 1961) bei, das Blockflöten-Quartett Revoiced hat „Screaming“ von Dorothee Schabert für das Programm ausgewählt, die auch den Abend moderiert. -rw