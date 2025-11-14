Salonlöwengrube & Flieg mein weißer Adler

Das „Bissige Musikkabarett“ von Sänger Sebastian Coors und Pianist Norbert Lauter wird zur „Salonlöwengrube“.

Auch in seinem neuen dritten Programm changiert das Liedduo mit abgründigem Humor zwischen der Musik aus den Goldenen Zwanzigern und den Themen der modernen Welt, wenn Charleston auf Chai Latte trifft und Swing auf Selfies (Fr, 14.11., 20 Uhr).

Am Folgeabend präsentieren Chansonsängerin Margot Grados-Ramos und der Musiker und Maler Hamlet Al Kuti in „Flieg mein weißer Adler“ bekannte wie unbekannte Stücke aus Südamerika, heute noch spruchreife indianische Weisheiten, aber auch Zeremonienlieder wie das titelgebende „Fly, My White Eagle“ (Sa, 15.11., 19 Uhr). -pat