Salonlöwengrube & Flieg mein weißer Adler
Bühne & Klassik // Artikel vom 14.11.2025
Das „Bissige Musikkabarett“ von Sänger Sebastian Coors und Pianist Norbert Lauter wird zur „Salonlöwengrube“.
Auch in seinem neuen dritten Programm changiert das Liedduo mit abgründigem Humor zwischen der Musik aus den Goldenen Zwanzigern und den Themen der modernen Welt, wenn Charleston auf Chai Latte trifft und Swing auf Selfies (Fr, 14.11., 20 Uhr).
Am Folgeabend präsentieren Chansonsängerin Margot Grados-Ramos und der Musiker und Maler Hamlet Al Kuti in „Flieg mein weißer Adler“ bekannte wie unbekannte Stücke aus Südamerika, heute noch spruchreife indianische Weisheiten, aber auch Zeremonienlieder wie das titelgebende „Fly, My White Eagle“ (Sa, 15.11., 19 Uhr). -pat
Mikado, Karlsruhe
WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL
König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin
Bühne & Klassik // Artikel vom 29.12.2025
Wenn Filme und Serien ikonisch werden, liegt das nicht zuletzt an der Musik.Weiterlesen … König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin
Ceren Oran & Moving Borders – „Schön anders“
Bühne & Klassik // Artikel vom 28.11.2025
Die Compagnie Moving Borders ist auf Shows im öffentlichen Raum und Tanz für junges Publikum spezialisiert.Weiterlesen … Ceren Oran & Moving Borders – „Schön anders“
Klangreise der Posaune
Bühne & Klassik // Artikel vom 27.11.2025
Die junge Posaunistin Martyna Mišeikytė (geb. 2001) aus Litauen studierte an der HfM und ist seit März 2025 als Soloposaunistin im Philharmonischen Orchester Bremerhaven engagiert.Weiterlesen … Klangreise der Posaune
Kiesecker Hoess – „The Truth“
Bühne & Klassik // Artikel vom 26.11.2025
„The Truth“ ist das erste Mockumentary-Tanzstück von Kiesecker Hoess mit choreografischen Sequenzen und filmischen Szenen.Weiterlesen … Kiesecker Hoess – „The Truth“
Jäger des verlogenen Satzes
Bühne & Klassik // Artikel vom 22.11.2025
Morgens halb elf in Deutschland – und was haben wir heute schon alles zusammengelogen?Weiterlesen … Jäger des verlogenen Satzes
Dunia Dance Theatre – „Reflections On Monsters“
Bühne & Klassik // Artikel vom 21.11.2025
Das Dunia Dance Theatre, 2001 von Choreograf Harold George aus Sierra Leone gegründet, ist eine in Brüssel ansässige afrozeitgenössische Tanzkompanie mit starker emotionaler choreografischer Sprache.Weiterlesen … Dunia Dance Theatre – „Reflections On Monsters“
8. Komische Nacht Karlsruhe
Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025
Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.Weiterlesen … 8. Komische Nacht Karlsruhe
Komische Nacht Karlsruhe & Rastatt
Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025
Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.Weiterlesen … Komische Nacht Karlsruhe & Rastatt
Preisträger des 29. Internationalen Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart 2025
Bühne & Klassik // Artikel vom 17.11.2025
Die Klassiker von morgen mit jungen Performern und Choreografen.Weiterlesen … Preisträger des 29. Internationalen Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart 2025
Kommentare
Einen Kommentar schreiben