Sandkorn: Maske & Corona-Carepaket

Da das Sandkorn-Büro vorwiegend geschlossen ist, hat Mitarbeiterin Sanja Golemovic Schutzmasken für das Theater genäht.

Die mit Logo versehene, auf 60 Grad in der Waschmaschine waschbaren Masken sind zwölf Euro inkl. Versand über die Sandkorn-Website erhältlich. Außerdem gibt es gegen eine Spende von 25 Euro zzgl. Versandkosten Corona-Carepakete, bestehend aus einer Flasche „Bühne ist Leben“-Sekt, einem Sandkorn-Mundschutz und dem Buch „Hä?“ von Rastetter & Wacker.



Weil das Theaterhaus aufgrund der strengen Hygiene- und Abstandsbestimmungen trotz der Lockerungen vorerst nicht geöffnet werden kann, haben sich Macher andere Aufführungsorte gesucht: Unter dem neuen Titel „Sandkorn On Tour“ ist das Theater ab Mi, 17.6. in Ettlingen in der Fahrzeughalle der Stadtwerke wieder auf der Bühne präsent. Erik Rastetter hat zusammen mit Günter Knappe eine „coronataugliche“ 60-minütige Musikrevue: „What A Wonderful World?“ zusammengestellt, bei der bekannte Gesichter Songs aus „1968“ und „Summertine“ präsentieren. Durch den Abend führt Rastetter mit satirischen und kabarettistischen Texten.

Ebenso wird eine verkürzte Fassung von Harald Hursts „Tatort – So isch’s wore“, „Saugroboter an die Macht“ und „Kabarettnotstand“ von Rastetter & Wacker gezeigt. Teil von „Kultur in der Garage“ sind auch die „Schlossfestspiele Ettlingen“ mit einer Musicalgala und die verschiedene Jazzkonzerte beisteuernde Hemingway Lounge.

Das Sandkorn sucht für die Zeit zwischen 17.6. und 1.8. ehrenamtliche HelferInnen, die bei den Veranstaltungen vor Ort unterstützen – ob am Einlass oder hinter der Bühne. Des Weiteren ist man auf der Suche nach geeigneten Veranstaltungshallen in Karlsruhe. Im Gespräch sind u.a. das Tollhaus, der Albert-Schweitzer-Saal oder verschiedene Kirchen in der Weststadt. In Karlsruhe sind zudem im Sommer kleine Open-Air-Bühnen in der Innenstadt geplant, wo das Sandkorn ebenfalls mit von der Partie sein wird. -pat