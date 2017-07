Auch fürs Sandkorn-Theater stehen die Sommerferien an.

Und noch ein allerletztes Mal gibt’s Zeugnisse von Frau Müller – die Eltern meinen: „Frau Müller muss weg“! Letztmals ist das Stück zu sehen am Fr, 28.7. um 20.15 Uhr, kurz bevor ein Therapeut noch einmal „Die Wunderübung“ zur Rettung einer Ehe vorschlägt (20.30 Uhr) und die letzten „Love Letters – Liebesbriefe“ am Sa, 29.7. (20.15 Uhr) zwischen Susanne Buchenberger und Martin Wacker hin und her gehen.

Einen Ausblick auf die neue Saison gibt’s bei der Theaternacht am 9.9. und dann ab 15. 9., wenn die neue Spielzeit mit „Love Letters“ und der „Wunderübung“ startet. -bes