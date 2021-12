Sandkorn & VHS: Theaterpaket

Drei Sandkorn-Theaterstücke zu gesellschaftlich relevanten Themen gibt es jetzt in Kooperation mit der Volkshochschule als Mini-Abo.

Das Theaterpaket „Unterhaltung mit Haltung“ beinhaltet neben dem Theaterabend einen Vortrag namhafter ReferentInnen sowie eine Nachbesprechung mit Regisseur und Schauspielern nebst Blick hinter die Kulissen: Start ist am Fr, 10.12. mit dem Thema „Menschenrechte“: Nach dem Fachvortrag (18 Uhr) wird „Im Westen liegt Osten“ gespielt.

Der 14.1. befasst sich mit dem „Klimawandel“ und beinhaltet die musikalische Satire „Wir wollen Meer“, am 11.2. schließlich stehen bei „Fakt Up! Eine wahrhaft gelogene Komödie“ Verschwörungstheorien im Fokus. Das Theaterpaket kann unter www.vhs-karlsruhe.de auch in Einzelveranstaltungen gebucht werden (Kursnr.: 212-32508P). -pat