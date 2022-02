Sarah Bosetti

„Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe!“

Während sich ganz Deutschland fragt, was wir gegen die Wut und Feindseligkeit in unserer Gesellschaft tun können, versammelt die in den vergangenen beiden Jahren mit dem „Salzburger Stier“, dem „Deutschen Kleinkunstpreis“ und dem „Dieter Hildebrandt-Preis“ ausgezeichnete Satirikerin die schönsten Hasskommentare, die sie bekommt, und macht aus ihnen lustige Liebeslyrik und witzige Geschichten. -rowa