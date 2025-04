Sasha Waltz: Bachs „Johannes-Passion“ @ Arte

Mit Bachs „Johannes-Passion“ (BWV 245) widmete sich Sasha Waltz im Frühjahr 2024 erstmals einem herausragenden sakralen Werk der Musikgeschichte.

Zum 300. Jubiläum der Uraufführung inszenierte sie es in ihrer Choreografie als eine universelle zeitlose Erzählung über die menschliche Suche nach Wahrheit, Gerechtigkeit und Hoffnung auch jenseits seines religiösen Ursprungs. Waltz bringt ihre Vision der „Johannes-Passion“ gemeinsam mit elf Tänzern von Sasha Waltz & Guests unter der musikalischen Leitung von Leonardo García Alarcón und der Cappella Mediterranea, dem Chœur de chambre de Namur und dem Chor der Opéra de Dijon sowie mit namhaften Solisten wie Valerio Contaldo, Georg Nigl und Christian Immler auf der Bühne in Bewegung.

Ursprünglich in Auftrag gegeben und produziert von der Opéra de Dijon in Koproduktion mit Sasha Waltz & Guests und dem Théâtre des Champs-Élysées eröffnete die Produktion von Sasha Waltz & Guests am 22.4.2024 die „Osterfestspiele“ in Salzburg, erlebte danach zwei Aufführungen an der Opéra de Dijon und war am 4. und 5.11. am Théâtre des Champs-Élysées in Paris zu sehen. Die Produktion wurde in Dijon unter der Filmregie von Corentin Leconte aufgezeichnet und ist seit Ostersonntag, 20.4. für fünf Wochen bis zum 26.5. auf Arte Concert zu sehen; die TV-Erstausstrahlung auf Arte ist am Mo, 28.4. um 0.25 Uhr. -pat