Sasha Waltz – „Dialoge“

Eigens für Ludwigsburg, das Residenzschloss und seinen Barockgarten hat die Choreografin Sasha Waltz die Ludwigsburger Kreation in ihrer langjährigen „Dialoge“-Reihe entworfen.

Das Spannungsfeld von Musik, Choreografie und Architektur bildet ein wichtiges Kraftzentrum für die Arbeit von Sasha Waltz, das bisher in künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem Jüdischen Museum und dem Neuen Museum in Berlin, einer mittelalterlichen Klosteranlage in Montpellier, einem alten Herrenhaus in Kalkutta oder dem entkernten Palast der Republik zum Ausdruck kam.

Begleitet von den Klängen Jean-Philippe Rameaus und Henry Purcells wird das Publikum bei den „Ludwigsburger Schlossfestspielen“ durch die barocke Kulisse aus dem Blütenmeer des Südgartens bis in den Ehrenhof des Ludwigsburger Residenzschlosses geführt. Der getanzte Parcours erweckt malerische Szenen zum Leben und endet bei untergehender Sonne in einem aufregenden Stilbruch: der neuen Choreografie „In C“ zur gleichnamigen Musik von Terry Riley, dem Begründer der Minimal Music. Für diese Open-Air-Veranstaltung besteht keine Testpflicht. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, insofern es den TänzerInnen zumutbar ist. Regenschutz wird empfohlen. -ps/pat